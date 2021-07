Ddl Zan, nessuna intesa al tavolo si va in aula il 13 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Nessun accordo al tavolo sul disegno di legge Zan, Partito democratico, Movimento 5 stelle e Leu hanno respinto la richiesta di rinviare il voto sulla calendarizzazione del provvedimento. L'aula del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Nessun accordo alsul disegno di legge Zan, Partito democratico, Movimento 5 stelle e Leu hanno respinto la richiesta di rinviare il voto sulla calendarizzazione del provvedimento. L'del ...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - peaceforitaly : RT @riccardomonet: Ve lo spiego subito il Letta-pensiero: 'Se il DDL Zan passa, è una grande vittoria, se non passa è per colpa del cattivo… - tobiamc : RT @gloquenzi: Ricapitoliamo: il voto sul ddl Zan al Senato è sommamente incerto anche con i voti di IV. Qualcuno dice: facciamo un comprom… -