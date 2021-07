Data Finale Europei 2021: orario, tv, programma, possibile avversaria (Di martedì 6 luglio 2021) Si disputerà domenica 11 luglio la Finale degli Europei di calcio, prevista allo Stadio Wembley di Londra, in cui l’Italia sarà opposta ad una tra Danimarca ed Inghilterra. Il calcio d’inizio del match è previsto alle ore 21.00: chi vince alzerà al cielo il trofeo. La Finale sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, ed in chiaro su Rai 1, ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. programma Finale Europei CALCIO Domenica 11 luglio, ore ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Si disputerà domenica 11 luglio ladeglidi calcio, prevista allo Stadio Wembley di Londra, in cui l’Italia sarà opposta ad una tra Danimarca ed Inghilterra. Il calcio d’inizio del match è previsto alle ore 21.00: chi vince alzerà al cielo il trofeo. Lasarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, ed in chiaro su Rai 1, ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.CALCIO Domenica 11 luglio, ore ...

