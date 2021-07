Covid, Galli: “60mila persone a Wembley non è un’idea brillante” (Di martedì 6 luglio 2021) “Alla partita di stasera immagino che andranno gli italiani a Londra, non certo gli italiani dall’Italia. Non ci sono Paesi europei esenti dal problema, ma la contingenza presente in questo momento in Gran Bretagna fa pensare che sarebbe stato meglio fare a meno di un’esperienza di questo genere in questo momento, e in uno stadio come quello. L’idea di mettere cinquanta o sessantamila persone a Wembley sia stasera sia alla finale, non mi sembra un’idea brillante”. Lo dice Massimo Galli, professore di malattie infettive dell’Università Statale di Milano e direttore della clinica malattie infettive ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) “Alla partita di stasera immagino che andranno gli italiani a Londra, non certo gli italiani dall’Italia. Non ci sono Paesi europei esenti dal problema, ma la contingenza presente in questo momento in Gran Bretagna fa pensare che sarebbe stato meglio fare a meno di un’esperienza di questo genere in questo momento, e in uno stadio come quello. L’idea di mettere cinquanta o sessantamilasia stasera sia alla finale, non mi sembra”. Lo dice Massimo, professore di malattie infettive dell’Università Statale di Milano e direttore della clinica malattie infettive ...

