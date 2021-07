Boris Johnson vuole riaprire tutto

(Di martedì 6 luglio 2021) Nonostante l'aumento dei casi positivi e la diffusione della variante delta: dal 19 luglio in Inghilterra non saranno più richiesti mascherine e distanziamento fisico

Ultimo aggiornamento 8 secondi fa S. Maria Goretti vergine e martireAd annunciarlo ieri alla stampa è stato il primo ministro, che ha quindi deciso di completare la riapertura della società inglese nonostante l'imperversare della variante delta che lo ...Nonostante la diffusione della variante Delta del Covid in Gran Bretagna, Boris Johnson ha confermato la fine delle restrizioni il 19 luglio. Il premier, nonostante abbia messo in chiaro che la pandem ...Non c'è solo il Regno Unito, i nuovi posititivi sono in crescita in diversi Stati europei. Da monitorare con attenzione il caso della Spagna dove l'incidenza tra i giovani è tre volte più alta della m ...