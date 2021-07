Variante Delta, in Israele salgono i contagi tra i vaccinati. Nuovi dati su Pfizer (Di lunedì 5 luglio 2021) Tel Aviv, 5 luglio 2021 - In Israele tornano a crescere i contagi di Covid - 19, il problema secondo gli esperti è la Variante Delta , che anche grazie alla caduta delle restrizioni sta imperversando ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Tel Aviv, 5 luglio 2021 - Intornano a crescere idi Covid - 19, il problema secondo gli esperti è la, che anche grazie alla caduta delle restrizioni sta imperversando ...

Advertising

repubblica : Variante Delta: 'Hanno aggirato la quarantena', allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio - RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - ilariacapua : In USA i vaccini registrati continuano ad essere efficaci contro la variante Delta. - BarillariDav : RT @Mr_Ozymandias: La variante delta fa talmente paura in Gran Bretagna al punto che il 19 Luglio è previsto lo stop all'uso delle mascheri… - MAnnurca : RT @Fabio_DeBunker: Al 25 giugno sono state 514 le ospedalizzazioni in Gran Bretagna, con 304 pazienti che non erano vaccinati. 117 i morti… -