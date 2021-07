Un Posto al Sole | trama 5 luglio 2021 | Patrizio e Palladini si scontrano

(Di lunedì 5 luglio 2021)Unaloggi 5con lo scontro tra Giordano e: chi avrà la meglio tra i due uomini? Filippo si risveglierà dopo l'operazione? Nuova puntata del 5dopo aver dato una piccola occhiata alle anticipazioni Unaldi tutta la settimana. Come sappiamo Filippo Sartori si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico molto pericoloso e sono tutti preoccupati per l'esito finale. Sartori prima della sua operazione è fuggito dall'ospedale così da poter passare del tempo ...

Advertising

lu_ci61 : RT @PasqualeTotaro: 'Se cresci senza nessuno che ti dica che sei bello o che sei bravo, senza una parola di conforto che ti rassicuri dand… - rep_parma : Gradimento sindaci, Pizzarotti scende al 97° posto nel sondaggio de Il Sole 24 Ore [aggiornamento delle 12:24] - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntate in onda al mattino su RaiPremium e subito… - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - robertdeclaude : RT @AnsaValledAosta: Sole 24 ore, consenso sindaco Aosta in lieve crescita. Gianni Nuti al 52/o posto Governance poll #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

... nella rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il24 Ore. Dietro di loro, però, ... PD) che, con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e scalza dal secondoMassimiliano Fedriga ...... la rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il24 Ore , pubblicata oggi, lunedì 5 ... PD) che, con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e scalza dal secondoMassimiliano ...VENEZIA - Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% ...Musumeci è al settimo posto dei governatori nella classifica di gradimento: “significa che, nonostante le restrizioni che spesso sono stato costretto ad imporre, i miei conterranei hanno avuto consape ...