Un bollino di qualità per le auto dismesse (Di lunedì 5 luglio 2021) Basta un alito di vento per rendere dannoso un sacchetto di plastica non compostabile: un momento di distrazione e finisce in un campo o in mare. Goal all’ambiente imparabile. E infatti l’Unione europea ha vietato dallo scorso 3 luglio una serie di oggetti ultraleggeri in plastica usa e getta. Ma che succede passando all’estremo opposto della categoria rifiuti, saltando dai grammi alle tonnellate? Che succede a un’automobile quando nessuno si fida più di guidarla? Viste le dimensioni e il livello di controllo (numero di targa, numero di telaio) si dovrebbe immaginare un rifiuto super vigilato: si dovrebbe sfiorare la totalità di materia incanalata verso l’economia ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Basta un alito di vento per rendere dannoso un sacchetto di plastica non compostabile: un momento di distrazione e finisce in un campo o in mare. Goal all’ambiente imparabile. E infatti l’Unione europea ha vietato dallo scorso 3 luglio una serie di oggetti ultraleggeri in plastica usa e getta. Ma che succede passando all’estremo opposto della categoria rifiuti, saltando dai grammi alle tonnellate? Che succede a un’mobile quando nessuno si fida più di guidarla? Viste le dimensioni e il livello di controllo (numero di targa, numero di telaio) si dovrebbe immaginare un rifiuto super vigilato: si dovrebbe sfiorare la totalità di materia incanalata verso l’economia ...

Advertising

OmarSarcinella : RT @HuffPostItalia: Un bollino di qualità per le auto dismesse - HuffPostItalia : Un bollino di qualità per le auto dismesse - letiziaangelini : RT @tudifrudi: Incredibile come il bollino ForbesU30 sia sempre una garanzia di qualità per i minchiatari d'Italia. - jah_jor : RT @tudifrudi: Incredibile come il bollino ForbesU30 sia sempre una garanzia di qualità per i minchiatari d'Italia. - fortunadeivinti : RT @tudifrudi: Incredibile come il bollino ForbesU30 sia sempre una garanzia di qualità per i minchiatari d'Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : bollino qualità Reggio Calabria, l'ordinanza di Falcomatà: le acque di Gallico, Pentimele, Circolo Velico e un tratto di Lungomare tornano balneabili ...sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato l'ordinanza che traccia la mappa dei siti in cui la qualità ... Nel dettaglio tornano ad essere balneabili e che prima erano considerati da 'bollino nero' sono ...

Reggio - Il Lungomare torna parzialmente balneabile. I dati sulla balneazione ...i posti che tornano ad essere balneabili e che prima erano considerati da 'bollino nero' sono quattro: Gallico Lido Mimmo , Pentimele , Lido Comunale Villa Zerbi e Circolo Velico . La qualità dell'...

Un bollino di qualità per le auto dismesse Yahoo Finanza ...sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato l'ordinanza che traccia la mappa dei siti in cui la... Nel dettaglio tornano ad essere balneabili e che prima erano considerati da 'nero' sono ......i posti che tornano ad essere balneabili e che prima erano considerati da 'nero' sono quattro: Gallico Lido Mimmo , Pentimele , Lido Comunale Villa Zerbi e Circolo Velico . Ladell'...