Stefàno | delibera Stadio della Roma complicata | non basteranno pochi giorni

(Di lunedì 5 luglio 2021)– Enrico, consigliere capitolino fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle e cofondatore del gruppo “Piano di” è stato intervistato da Gli Inascoltabili programma di Nsl Radio: “Io ho appena lasciato il movimento dopo 10 anni, un minimo di organizzazione è fondamentale quando si governano realtà complesse comee il Paese serve purtroppo nel Movimento 5 stelle è mancata così come lo spirito di squadra”. “Io da un lato vivo una passione profonda per la politica- afferma- e per la mia città, negli anni mi sono impegnato molto ed ho realizzato qualcosa quindi mi piacerebbe continuare, ...