“Siamo ancora sotto choc”. Guenda Goria e il compagno Mirko Gancitano coinvolti in un incidente (Di lunedì 5 luglio 2021) Brutta storia per Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta ed ex gieffina e il suo compagno. La giovane showgirl ha condiviso sui canali social un fatto di cui è stata protagonista nelle ultime ore insieme al fidanzato Mirko Gancitano, con cui si trova in vacanza in Sicilia. Cosa è successo? Guenda ha raccontato che durante una giornata in barca insieme al fidanzato, è stata vittima di un incidente a causa di una barca che era troppo vicina alla loro. “È successo un fatto molto grave che voglio condividere con voi – ha detto la giovane – praticamente una barca ci è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Brutta storia per, la figlia di Maria Teresa Ruta ed ex gieffina e il suo. La giovane showgirl ha condiviso sui canali social un fatto di cui è stata protagonista nelle ultime ore insieme al fidanzato, con cui si trova in vacanza in Sicilia. Cosa è successo?ha raccontato che durante una giornata in barca insieme al fidanzato, è stata vittima di una causa di una barca che era troppo vicina alla loro. “È successo un fatto molto grave che voglio condividere con voi – ha detto la giovane – praticamente una barca ci è ...

Advertising

CB_Ignoranza : “Palla tagliata, messa fuori, c’è Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, GOOOOLLLLLLLL, GOLLLLLLL, GOL DI GROSS… - DSantanche : Qualcuno glielo dica che degli emendamenti si discute, che siamo ancora in democrazia (alla sinistra dà fastidio ec… - caterinabiti : Leggo dichiarazioni di colleghi che dicono “Noi siamo quelli delle unioni civili”. Sì, quando eravate nel… - veracruz777 : RT @Luca52034733: Italia , anno 2021. Siamo ancora alla domanda : con il POS/Scontrino paghi l'IVA : Senza POS/Scontrino ( cash ) NON pa… - LauraGio_75 : RT @Moonlightshad1: Questo sarebbe dovuto bastare per capire l'inaffidabilità di renzi e invece dopo cinque anni siamo ancora qui a parlare… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo ancora Petrolio sempre più caro, riparte la speculazione sulla benzina Se attualmente siamo ancora entro i livelli di guardia e sotto gli 80 Dollari al barile , da più parti è annunciata una brusca crescita già dalle prossime settimane. Come sempre, si tratta di pura ...

Italbasket, Sacchetti: "La qualificazione all'Olimpiade di Tokyo è merito di mia moglie" È un sogno che si realizza , ancora non riusciamo a metabolizzare. Andremo a Tokyo per giocarcela, ma prima proviamo a goderci questi momenti. Siamo fortunati, ci siamo regalati un sogno per noi e ...

I Måneskin a Times Square con Spotify: «Siamo ancora increduli» Revenews Prove di ripartenza per la ristorazione. Ma come cambia il rapporto con il vino? Con la fine dei divieti anti Covid si è rimessa in moto tutta la filiera, ma qualcosa è cambiato rispetto a prima, anche nel rapporto tra vino e ristorazione. Ecco come ...

Miami, demolito il resto del palazzo parzialmente crollato È stata demolita la parte rimanente del condominio crollato a Miami, il Champlain Towers South. Le operazioni di ricerca delle persone disperse riprenderanno appena il sito sarà ...

Se attualmenteentro i livelli di guardia e sotto gli 80 Dollari al barile , da più parti è annunciata una brusca crescita già dalle prossime settimane. Come sempre, si tratta di pura ...È un sogno che si realizza ,non riusciamo a metabolizzare. Andremo a Tokyo per giocarcela, ma prima proviamo a goderci questi momenti.fortunati, ciregalati un sogno per noi e ...Con la fine dei divieti anti Covid si è rimessa in moto tutta la filiera, ma qualcosa è cambiato rispetto a prima, anche nel rapporto tra vino e ristorazione. Ecco come ...È stata demolita la parte rimanente del condominio crollato a Miami, il Champlain Towers South. Le operazioni di ricerca delle persone disperse riprenderanno appena il sito sarà ...