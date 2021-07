Pedofilia: condannato in appello a 5 anni e mezzo don Mauro Galli (Di lunedì 5 luglio 2021) La sentenza è arrivata. I giudici della prima corte d'appello di Milano hanno riformato la sentenza di primo grado e condannato a 5 anni e 6 mesi don Mauro Galli (6 anni e 4 mesi in primo grado) ex ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 luglio 2021) La sentenza è arrivata. I giudici della prima corte d'di Milano hanno riformato la sentenza di primo grado ea 5e 6 mesi don(6e 4 mesi in primo grado) ex ...

