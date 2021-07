Paolo Beldì | un genio della regia tv

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 5 luglio 2021), quel «casual studiato» tra rigore e creatività Corrieresera, pagina 47, di Aldo Grasso.è stato giustamente ricordato per la sua scrittura, per quello che potremmo chiamare il suo tratto distintivo: catturare immagini incongrue, tipo il sonnellino di uno spettatore o le scarpe di un ospite, e proporle come una sorta di controcanto alla conduzione del programma. Era nata con ironia una nuova retorica del primissimo piano, non più basata sul volto del conduttore o degli ospiti, ma su minuzie fino a quel momento ritenute superflue: stringhe, polsini, calze, colletti, sbadigli… ...