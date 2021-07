Napoli, Sarri: “Scudetto perso in albergo? Ho visto giocatori piangere per le scale” (Di lunedì 5 luglio 2021) “Lo Scudetto perso in albergo? Si può costruire sopra qualsiasi sfottò, la realtà è che la squadra ha visto uno spiraglio aperto. Chi ha vissuto quella notte sa a cosa mi riferivo, quando sono salito in camera ho visto giocatori piangere per le scale: c’è stato un contraccolpo feroce, come se fosse finito un sogno dopo quegli episodi discutibili”. Sono queste le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, che ospite di Michele Criscitiello a Sportitalia è tornato anche sui suoi anni napoletani. Sarri, LE ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) “Loin? Si può costruire sopra qualsiasi sfottò, la realtà è che la squadra hauno spiraglio aperto. Chi ha vissuto quella notte sa a cosa mi riferivo, quando sono salito in camera hoper le: c’è stato un contraccolpo feroce, come se fosse finito un sogno dopo quegli episodi discutibili”. Sono queste le parole di Maurizio, allenatore della Lazio, che ospite di Michele Criscitiello a Sportitalia è tornato anche sui suoi anni napoletani., LE ...

