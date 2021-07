Morto mentre cucinava (Di lunedì 5 luglio 2021) In Iraq uno chef è Morto dopo esser caduto nella pentola in cui stava cucinando. La tragedia è successa il 15 giugno all’interno della cucina di un resort. Faceva parte della catena internazionale Hazel Hall for Weddings and Events. Il tutto è successo a Zakho, nella regione settentrionale del Kurdistan. Come ha fatto lo chef a finire Morto dentro una pentola Il cuoco, Issa Ismail, venticinquenne padre di tre figli di cui il più piccolo di 6 mesi, è scivolato mentre stava cucinando. Lavorava in quella cucina da 8 anni preparando portate per matrimoni o altri eventi importanti. Secondo la ricostruzione dei fatti, lo chef il ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) In Iraq uno chef èdopo esser caduto nella pentola in cui stava cucinando. La tragedia è successa il 15 giugno all’interno della cucina di un resort. Faceva parte della catena internazionale Hazel Hall for Weddings and Events. Il tutto è successo a Zakho, nella regione settentrionale del Kurdistan. Come ha fatto lo chef a finiredentro una pentola Il cuoco, Issa Ismail, venticinquenne padre di tre figli di cui il più piccolo di 6 mesi, è scivolatostava cucinando. Lavorava in quella cucina da 8 anni preparando portate per matrimoni o altri eventi importanti. Secondo la ricostruzione dei fatti, lo chef il ...

