Matteo Berrettini vola ai quarti di finale di Wimbledon (Di lunedì 5 luglio 2021) Fantastico Matteo Berrettini, che vince e vola ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista azzurro gioca una partita perfetta e batte il bielorusso Ilya Ivashka in tre set (6-4; 6-3; 6-1). Partita dunque tenuta sempre nel polso da Berrettini che tiene sempre a distanza il rivale nel corso di un match praticamente a senso unico visto il dominio dal primo all'ultimo game. Ora sul proprio cammino incontrerà il vincente dell'ottavo di finale tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Il tennista romano prosegue la sua avvincente avventura e questa punto è ...

ItaliaTeam_it : VOLA MATTEO VOLA! ???? Ilya Ivashka superato in tre set, @MattBerrettini è ai quarti di finale di #Wimbledon!… - SuperTennisTv : FANTASTICO Matteo! ?? Per la prima volta ai quarti di finale di #Wimbledon! #tennis #Berrettini @BMWItalia - ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego fanno la storia! ?? Per la prima volta nell’Era Open due tennisti #ItaliaTeam ag… - zazoomblog : Matteo Berrettini vola ai quarti di finale di Wimbledon - #Matteo #Berrettini #quarti #finale - midnight_log : RT @ItaliaTeam_it: VOLA MATTEO VOLA! ???? Ilya Ivashka superato in tre set, @MattBerrettini è ai quarti di finale di #Wimbledon! #ItaliaTea… -