L' ultimo tweet di Raffaella Carrà e l' omaggio della comunità Lgbt

Advertising

partesipanti : ultimo tweet che farò a riguardo a questa situazione: è da tre giorni che sto ricevendo un sacco di insulti a causa… - Grazia_MB : RT @CleliaMussari: L’ultimo suo tweet ?? - RitaC70 : Raffaella Carrà è morta. La vita, i successi e quell'ultimo tweet - sunflowerstete : @kimsbwin ma hai visto il suo ultimo tweet djdkdk ma che lingua sta parlando - RumpleSil : RT @Giullina_pa: Il suo ultimo tweet. Positiva nonostante tutto. Arrivederci. Meravigliosa Donna. #RaffaellaCarra -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo tweet

"L'brandello del M5S" Crosetto a valanga contro Conte: perché ha ragione Grillo Stavolta, ... Bisignani sprona Salvini: inon bastano più, rilanci con un congresso e faccia il leader. Il ...Ilda quando è circolata la notizia della scomparsa è sommerso di commenti affranti e colpiti,... "Lei avrebbe dovuto partecipare all'gigantesco Pride di Madrid - aggiunge - evidentemente ...A quanto pare ...Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte di Raffaella Carrà, avvenuta oggi in seguito ad una lunga malattia. Diverse sono le personalità che, sui social, hanno reso om ...