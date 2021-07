Londra torna a vivere | Johnson cancella definitivamente mascherine e distanza

(Di lunedì 5 luglio 2021) Boriscorre veloce. Dopo avere portato il Regno Unito fuori dall’Unione Europea. Dopo avere spinto sulla vaccinazione di massa contro il covid, ora il premier britannico portafuori dal coronavirus parlando di un mondo nuovo in cui “dovremo concon il virus come se fosse un’influenza”. BoJo proclama quindi il “liberi tutti”. Dal 19 luglio decade l’obbligo dial chiuso in Inghilterra. All’aperto anon sono mai state obbligatorie! E arriva anche lo stop ad ogni distanziamento sociale. Fine di un incubo o azzardo? Gli inglesi hanno voglia dire a ...

Immobile sarà confermato, Mancini vuole recuperarlo e dargli fiducia. Florenziin panchina(Inghilterra) 26/06/2021 - Euro 2020 / Italia - Austria / foto Imago/Image Sport nella foto: esultanza gol Federico Chiesa Il Corriere dello Sport dà le ultime di formazione ......quella incassata dall'austriaco Kalajdzic nei supplementari dell'ottavo di finale giocato a... Oraa Wembley per fare nuovi miracoli. E a Coverciano c'è chi lo guarda ammirato, magari ...Sebbe i contagi siano in aumento, dal 19 luglio cadranno le restrizioni. Per il primo ministro "dovremo convivere con il virus come se fosse ...LONDRA. È un altro azzardo di Boris Johnson sul Coronavirus? O l’inevitabile passo verso un mondo post-Covid, in cui "dovremo convivere con il virus come se fosse un’influenza”, come dirà nel pomerigg ...