L’intervento del Papa: «Ha reagito bene» (Di lunedì 5 luglio 2021) «Il Santo Padre ha reagito bene all’intervento condotto in anestesia generale». Il primo bollettino medico del Policlinico Gemelli dopo il ricovero del Papa ha trasmesso buone notizie. Anche la notte appena trascorsa è stata tranquilla. Francesco è stato operato per stenosi diverticolare del sigma e dovrà rimanere in ospedale ancora per cinque giorni, almeno. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) «Il Santo Padre ha reagito bene all’intervento condotto in anestesia generale». Il primo bollettino medico del Policlinico Gemelli dopo il ricovero del Papa ha trasmesso buone notizie. Anche la notte appena trascorsa è stata tranquilla. Francesco è stato operato per stenosi diverticolare del sigma e dovrà rimanere in ospedale ancora per cinque giorni, almeno.

