L’eliminazione del Belgio va letta come un fallimento totale?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 luglio 2021)delcontro l’Italia ha aperto una discussione interessante sulle ambizioni del Diavoli Rossi. Una squadra costruita per vincere dominando il gioco e l’avversario che però alla fine ha dovuto fare i conti con la dura realtà di una eliminazione precoce. Similmente a Francia 2016 la selezione belga cade sul più bello e la domanda che ci si sta ponendo è questa: la generazione d’oro belga ha fallito in pieno? Eliminazione deloppure no? Partiamo dal Mondiale del 2014. Era la prima volta che ilsi presentava ad una manifestazione del genere con gli interessi ...