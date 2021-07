Le notti magiche di Barella | Avevo

Advertising

tancredipalmeri : Quelli che fanno il post partita a Monaco, Quelli che su SportItalia @tvdellosport all’Allianz Arena, Quelli che… - SiavoushF : Notti magiche. Barella FC - gennaromigliore : Notti magiche. Grazie ragazzi, grazie Mister Mancini. Adesso nervi saldi, piedi per terra e in alto i cuori. #ForzaAzzurri ???? - LaStampaTV : VIDEO | Euro2020. 'Barella, ci racconti le tue notti magiche nel '90?'. 'Avevo -7 anni. Io sono del '97' - genovesergio76 : RT @HuffPostItalia: 'Barella ci racconti le tue notti magiche nel '90? Avevi solo 7 anni'. Il calciatore: 'Sono nato nel 1997'. Sono nato n… -

Donatella Scarnati, della Rai, ha fatto una domanda al centrocampista dell'Inter e della Nazionale, confondendo date e numeri: "Ci racconti le tue? Tu avevi soltanto 7 anni nel 1990 " ha detto - però ci racconti le tuequi in ritiro?". Qualche secondo di silenzio, prima che Barella stemperi tutto con una battuta: "...... per riscoprire quelle uniche ambientazioni suggestive nelled'estate agrigentine. Abbiamo ...di una rassegna di libri nei cortili della città vecchia? Vogliamo far rivivere le atmosfere...Donatella Scarnati, della Rai, ha fatto una domanda al centrocampista dell’Inter e della Nazionale, confondendo date e numeri: “Ci racconti le ...COVERCIANO. Un siparietto abbastanza imbarazzante quello andato in scena a Coverciano, durante l'incontro con la stampa mentre la Nazionale di prepara alla sfida di martedì sera contro la Spagna, nell ...