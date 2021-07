Kate Middleton costretta 2 settimane di isolamento (Di lunedì 5 luglio 2021) Kensington Palace ha reso noto che la duchessa di Cambridge Kate Middleton si è messa in autoisolamento domestico dopo un contatto avvenuto nei giorni scorsi con una persona risultata positiva al Covid-19. Forse è successo allo stadio di Wembley. Per ora Kate starebbe bene e non avrebbe sintomi. In Gran Bretagna, Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, si è messa in autoisolamento perché entrata in stretto contatto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 luglio 2021) Kensington Palace ha reso noto che la duchessa di Cambridgesi è messa in autodomestico dopo un contatto avvenuto nei giorni scorsi con una persona risultata positiva al Covid-19. Forse è successo allo stadio di Wembley. Per orastarebbe bene e non avrebbe sintomi. In Gran Bretagna,, la duchessa di Cambridge, si è messa in autoperché entrata in stretto contatto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Papa Francesco operato, 'condizioni buone, degenza 7 giorni' Read More World Kate Middleton a rischio Covid: in isolamento dopo contatto con caso positivo 5 Luglio 2021 La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, resterà in isolamento per dieci giorni dopo ...

Kate Middleton foto: la duchessa che gioca con Louis a Hyde Park Immaginate di camminare tranquillamente al parco, magari portando a spasso il vostro cagnolino, e di imbattervi all'improvviso in un'apparizione royal: Kate Middleton intenta a giocare con il piccolo Louis mentre una guardia del corpo vigila su di loro a poca distanza. Questo è quello che è successo a Mayleen Ramey, una giovane che ha condiviso la ...

Covid, Kate Middleton in isolamento dopo contatto con caso positivo La duchessa di Cambridge 'non presenta sintomi ma si sta attenendo alle linee guida del governo ed è in auto-isolamento a casa' ...

