Gianni Boncompagni, ex compagno di Raffaella Carrà: un amore infinito (Di lunedì 5 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gianni Boncompagni, ex compagno di Raffaella Carrà, il loro amore speciale nonostante la differenza d’età, come mai è finita? Gianni Boncompagni, ex compagno di Raffaella Carrà, il loro è stato un amore intenso e forte nonostante la differenza d’età: ecco perché è finito. Il regista e autore televisivo ha accompagnato la conduttrice per mano nella Leggi su youmovies (Di lunedì 5 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., exdi, il lorospeciale nonostante la differenza d’età, come mai è finita?, exdi, il loro è stato unintenso e forte nonostante la differenza d’età: ecco perché è finito. Il regista e autore televisivo ha accompagnato la conduttrice per mano nella

Advertising

fanpage : Non era mai riuscita ad avere figli, ma considerava di averne migliaia in giro per il mondo, viste le numerose adoz… - PiccoloPesceNer : RT @fanpage: Non era mai riuscita ad avere figli, ma considerava di averne migliaia in giro per il mondo, viste le numerose adozioni a dist… - ilriformista : Icona della tv e della musica, #RaffaellaCarrà è stata legata per anni a Gianni Boncompagni e Sergio Japino - maritafattori : RT @fanpage: Non era mai riuscita ad avere figli, ma considerava di averne migliaia in giro per il mondo, viste le numerose adozioni a dist… - MaryErienne1983 : RT @fanpage: Non era mai riuscita ad avere figli, ma considerava di averne migliaia in giro per il mondo, viste le numerose adozioni a dist… -