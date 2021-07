Freud' s Bones - prova

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il noto neurologo e psicanalista Sigmundtorna in vita, videoludicamente parlando, grazie all'impegno e alla passione di Fortuna Imperatore, in un viaggio introspettivo sui misteri e le fitte trame dell'inconscio. La vita del famoso ed eccentricoviene messa a nudo in questo titolo punta e clicca dove oltre a scoprire di più sulla psiche, conosceremo in modo più approfondito anche uno dei personaggi più brillanti e controversi della fine dell'800 e inizio '900. Dopo uno straordinario successo nella campagna Kickstarter dello scorso anno,'sè infatti approdato su Steam durante lo Steam Next Fest ...