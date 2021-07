Fisco, nei primi 5 mesi entrate tributarie in crescita (Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-maggio, secondo i dati del Mef, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 169.667 milioni, segnando un incremento di 19.936 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+13,3%). Maggio mostra una variazione positiva delle entrate tributarie pari a 9.850 milioni (+37,9%), determinata dall’incremento di gettito delle imposte dirette +27,8% (pari a 3.449 milioni) e delle imposte indirette + 47,1% (pari a 6.401 milioni). Nei primi cinque mesi 2021 le imposte dirette ammontano a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-maggio, secondo i dati del Mef, leerariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 169.667 milioni, segnando un incremento di 19.936 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+13,3%). Maggio mostra una variazione positiva dellepari a 9.850 milioni (+37,9%), determinata dall’incremento di gettito delle imposte dirette +27,8% (pari a 3.449 milioni) e delle imposte indirette + 47,1% (pari a 6.401 milioni). Neicinque2021 le imposte dirette ammontano a ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-maggio, secondo i dati del Mef, le entrate tributarie erariali accertate in… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Fisco, nei primi 5 mesi entrate tributarie in crescita -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Fisco, nei primi 5 mesi entrate tributarie in crescita - - CorriereCitta : Fisco, nei primi 5 mesi entrate tributarie in crescita - CPsrl : @jeperego In futuro potrebbe esserti utile, soprattutto nei rapporti con fisco ed altre pubbliche amministrazioni.… -