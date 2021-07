Facebook sta bloccando pagine e profili senza una spiegazioneHDblog.it (Di lunedì 5 luglio 2021) Facebook ha cominciato a bloccare pagine e utenti a caso, inibendo la loro capacità di condividere contenutiRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 5 luglio 2021)ha cominciato a bloccaree utenti a caso, inibendo la loro capacità di condividere contenutiRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

NicolaPorro : Riceviamo e pubblichiamo questa prima e intrigante spiegazione del gran casino che sta succedendo su #Facebook ?? - VittorioSgarbi : L'atto di inginocchiarsi è diventata una moda e quindi ha perso la sua dignità. Ci si inginocchia in chiesa, ma qu… - raffaellapaita : L'impegno della vice-ministra @TeresaBellanova, che per ben due volte in un mese è venuta in #Liguria, ci da' la mi… - divorex82 : RT @susy43279731: Cosa sta succedendo su Facebook, tra blocchi e stop alle condivisioni - divorex82 : RT @HDblog: Facebook sta bloccando pagine e profili senza una spiegazione -