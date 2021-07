Elettrodomestici in vendita su Internet…ma è una truffa | denunciati

(Di lunedì 5 luglio 2021)aggravata, è questa l’accusa di cui dovranno rispondere un 31enne nato e residente a Potenza ed un 33enne residente nel comune siciliano di Misterbianco. I due uomini sono statinella tarda mattinata di oggi dai carabinieri della stazione di Minturno in quanto tramite una falsa inserzione nella pagina “ marketplace ” di facebook hanno indotto nel mese di aprile una 50enne di Minturno ad effettuare vari bonifici per un importo complessivo di euro 650 circa. Con questa cifra la signora avrebbe dovuto acquistare un elettrodomestico da cucina, di fatto mai consegnatole. Leggi anche: Ponza, maltrattava moglie, figli e suocero: nei guai ...

Il Corriere della Città

