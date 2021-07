(Di lunedì 5 luglio 2021) “Sono andato all’incontro promosso dalla Fiom per ascoltare, perché come dico dall’inizio il lavoro è determinante per la ricostruzione della città. Quando si parla di lavoro, non c’è colore: dobbiamo concentrarci per creare e per portare qui tutte le opportunità possibili, saranno 5 anni di ripartenza generale”. Così su Facebook Paolo, candidato a sindaco di Torino, presente alDay organizzato dalla Fiom. “Laè una, su questo c’è un dialogo aperto con il governo, che è consapevole del valore del progetto, ma l’importante è essere uniti e questa giornata ...

Advertising

nuovasocieta : Damilano al Mirafiori Day: “La gigafactory è una partita fondamentale” -

Ultime Notizie dalla rete : Damilano Mirafiori

La Stampa

E' ilDay che la Fiom Cgil ha organizzato oggi davanti alla Porta 2 di, in ... Tra i candidati a sindaco è passato davanti alla Porta 2, a sorpresa, Paolo, ma è rimasto ...Dovremo fare una battaglia per portare la fabbrica di batterie a". Su questo punto ... "Dobbiamo essere realistici - ragiona- . Non possiamo obbligare un'azienda a restare in Italia ...TORINO. Una giornata di dibattiti e volantinaggio per accendere nuovamente i riflettori su Mirafiori. E' il Mirafiori Day della Fiom organizzato per oggi in corso Tazzoli. «Noi pensiamo che la terza G ...I parlamentari di centrodestra e centrosinistra a fianco degli operai e dei delegati sindacali per chiedere, tutti insieme, che Stellantis realizzi a Torino la Gigafactory di batterie per l'auto elett ...