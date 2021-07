Covid: pochi test, calano casi. Vittime 17 e 14 da ricalcoli (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono 480 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 808. Sono invece 31 le Vittime in un giorno, mentre ieri erano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono 480 i positivi aldel coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 808. Sono invece 31 lein un giorno, mentre ieri erano ...

Advertising

AnsaSardegna : Covid: 9 casi e nessuna vittima in Sardegna. Pochi i tamponi eseguiti, 731, ricoveri in calo (-9) #ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: pochi test, calano casi. Vittime 17 e 14 da ricalcoli: (ANSA) - ROMA, 05 LUG - Sono 480 i p… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Il premier lussemburghese, Xavier Bettel, ricoverato per Covid 48 anni, ha s… - pagabadoglio : @ParoliereP @sbruffino @SignorErnesto @emme_di @laikatornaacasa prima del Covid non avrei mai immaginato... Pensavo… - iconanews : Covid: pochi test, calano casi. Vittime 17 e 14 da ricalcoli -