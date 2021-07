Concorso Infermieri Chieti: l’OPI chiede all’ASL di accelerare i termini per il Bando. (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Chieti scende in campo per chiedere all’ASL di Laciano – Vasto – Chieti l’indizione del Concorso di categoria. A quando il Bando? “Dopo il grande lavoro svolto dal collega Gennaro Scialò, che ha lasciato l’incarico di dirigente delle Professioni sanitarie della Asl Lanciano Vasto Chieti e al quale va la nostra riconoscenza, la Direzione generale deve garantire in tempi rapidi una guida stabile e duratura agli Infermieri e agli altri professionisti sanitari dell’Azienda”. Lo dichiara in una ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Ordine delle Professionistiche discende in campo perredi Laciano – Vasto –l’indizione deldi categoria. A quando il? “Dopo il grande lavoro svolto dal collega Gennaro Scialò, che ha lasciato l’incarico di dirigente delle Professioni sanitarie della Asl Lanciano Vastoe al quale va la nostra riconoscenza, la Direzione generale deve garantire in tempi rapidi una guida stabile e duratura aglie agli altri professionisti sanitari dell’Azienda”. Lo dichiara in una ...

advgiornalista : RT @AssoCare: L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Chieti scende in campo per chiedere all'ASL di Laciano - Vasto - Chieti l'indi… - AssoCare : L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Chieti scende in campo per chiedere all'ASL di Laciano - Vasto - Chi… - AssoCare : L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Chieti scende in campo per chiedere all'ASL di Laciano - Vasto - Chi… - lavocediasti : Nursing a Icardi: 'Bene l'impegno della Regione sugli infermieri di famiglia, ora subito concorso e assunzioni' - adrianferrari_ : RT @ashrepartoferra: @AchiLuongo @RobertoBurioni Quindi “ come si permettono questi dottori e infermieri, Laureti tanto il titolare del Twi… -

