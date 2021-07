Carramba che sorpresa: l’omaggio a Raffaella Carrà su Rai 1 (Di lunedì 5 luglio 2021) Questa sera, lunedì 5 luglio 2021, Rai 1 cambia programmazione a seguito della morte di Raffaella Carrà e trasmette in prima serata una puntata di Carramba che sorpresa, la storica trasmissione condotta dalla soubrette scomparsa oggi a 78 anni dopo una malattia che la affliggeva da tempo. Rinviata dunque sempre in prima serata su Rai 1 La vita promessa, inizialmente prevista per oggi in replica. Alle 20.30, dopo il Tg1, una puntata speciale di Techetecheté dedicata ovviamente a Raffaella Carrà. Dalle 21.25 poi il varietà Carramba che sorpresa, datato ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 luglio 2021) Questa sera, lunedì 5 luglio 2021, Rai 1 cambia programmazione a seguito della morte die trasmette in prima serata una puntata diche, la storica trasmissione condotta dalla soubrette scomparsa oggi a 78 anni dopo una malattia che la affliggeva da tempo. Rinviata dunque sempre in prima serata su Rai 1 La vita promessa, inizialmente prevista per oggi in replica. Alle 20.30, dopo il Tg1, una puntata speciale di Techetecheté dedicata ovviamente a. Dalle 21.25 poi il varietàche, datato ...

Advertising

RaiUno : CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente:… - davidemaggio : Rai 1 omaggia Raffaella Carrà: in prima serata Carramba! Che Sorpresa – Tutte le variazioni - Treccani : Il sostantivo, scherzoso ma efficace, nasceva dal grande successo della trasmissione televisiva 'Carràmba che sorpr… - cassiemassacre_ : RT @RaiUno: CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente: - 20:30 @_… - desinella : RT @RaiUno: CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente: - 20:30 @_… -