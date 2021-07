Calcio, Leonardo Bonucci: “Servirà una grande fase di non possesso con la Spagna, dovremo stare attenti” (Di lunedì 5 luglio 2021) Cresce l’attesa in quel di Londra per le Final Four dei Campionati Europei 2021 di Calcio maschile, in programma tra martedì 6 e domenica 11 luglio a Wembley. Protagonista anche l‘Italia di Roberto Mancini, che se la vedrà domani sera con la Spagna nella prima semifinale della rassegna continentale. Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus e della Nazionale azzurra, sarà indubbiamente uno degli uomini chiave nel match di domani anche per provare a limitare nel migliore dei modi la punta iberica Alvaro Morata. “È tra i migliori attaccanti del mondo, per fortuna ce l’ho compagno alla Juventus. Fa gol, attacca la ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Cresce l’attesa in quel di Londra per le Final Four dei Campionati Europei 2021 dimaschile, in programma tra martedì 6 e domenica 11 luglio a Wembley. Protagonista anche l‘Italia di Roberto Mancini, che se la vedrà domani sera con lanella prima semifinale della rassegna continentale., difensore centrale della Juventus e della Nazionale azzurra, sarà indubbiamente uno degli uomini chiave nel match di domani anche per provare a limitare nel migliore dei modi la punta iberica Alvaro Morata. “È tra i migliori attaccanti del mondo, per fortuna ce l’ho compagno alla Juventus. Fa gol, attacca la ...

