Barella su Spinazzola: “Difficile festeggiare a fine partita. Vinceremo anche per lui” (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella conferenza stampa a Coverciano, ha parlato il centrocampista della Nazionale Barella: “Spinazzola? Difficile festeggiare a fine partita, ma il calcio ha i suoi pregi e difetti. E’ lavoro e passione, cercheremo di renderlo orgoglioso”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus Higuain se ne va, adesso tutto su Suarez Che campionato di calcio sarà? Fischio d’inizio nel weekend Quali sono I migliori svincolati per il fantacalcio? Spezia-Atalanta, nove aquilotti out, doppio recupero per ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella conferenza stampa a Coverciano, ha parlato il centrocampista della Nazionale: “, ma il calcio ha i suoi pregi e difetti. E’ lavoro e passione, cercheremo di renderlo orgoglioso”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus Higuain se ne va, adesso tutto su Suarez Che campionato di calcio sarà? Fischio d’inizio nel weekend Quali sono I migliori svincolati per il fantacalcio? Spezia-Atalanta, nove aquilotti out, doppio recupero per ...

Advertising

IFTVofficial : Italy’s Probable XI vs Belgium ???? Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verra… - pisto_gol : Bel-Ita 1:2 Grande prova dell’Italia, che domina la gara per 70’, segna due volte-Barella e Insigne-, subisce solo… - zazoomblog : Barella su Spinazzola: “Difficile festeggiare a fine partita. Vinceremo anche per lui” - #Barella #Spinazzola: #“D… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: Barella,cercheremo di rendere orgoglioso Spinazzola Dispiace per lui, perciò alla fine non ho esultato per il gol - marziodb : RT @Satiraptus: #Spinazzola esce in barella tra le lacrime e i #belgi lo insultano e tirano bottiglie. E noi cosa dovremmo fare quando voi,… -