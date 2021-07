Atletica: Tamberi, Dal Molin e Bogliolo impegnati in Ungheria a pochi giorni dal via di Tokyo 2020 (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella giornata di domani il primatista italiano di salto in alto, Gianmarco Tamberi, sarà impegnato a Szekesfehervar in Ungheria nella sua penultima gara prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Tanta concorrenza e tanti stimoli per Gimbo, l’occasione giusta per ricominciare a volare, come già fatto sulla pedana di Firenze al Golden Gala Pietro Mennea (2,33 il 10 giugno) e come spesso accaduto in una splendida stagione indoor, contraddistinta da prestazioni che mancavano da cinque anni. Tra i protagonisti azzurri del Gyulai Memorial di martedì pomeriggio, tappa Gold del Continental Tour, ci saranno anche gli ostacolisti ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella giornata di domani il primatista italiano di salto in alto, Gianmarco, sarà impegnato a Szekesfehervar innella sua penultima gara prima dei Giochi Olimpici di. Tanta concorrenza e tanti stimoli per Gimbo, l’occasione giusta per ricominciare a volare, come già fatto sulla pedana di Firenze al Golden Gala Pietro Mennea (2,33 il 10 giugno) e come spesso accaduto in una splendida stagione indoor, contraddistinta da prestazioni che mancavano da cinque anni. Tra i protagonisti azzurri del Gyulai Memorial di martedì pomeriggio, tappa Gold del Continental Tour, ci saranno anche gli ostacolisti ...

