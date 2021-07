Apre l’hub vaccinale Sant’Egidio | per fragili e senza fissa dimora

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – Martedì 6 luglio alle 16, a Roma, in via di San Gallicano 25a, sarà inaugurato il Centro Vaccinazionicontro il Covid-19. L’idea, nata durante l’incontro del 26 maggio scorso tra i responsabili della Comunità e il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, è diventata realtà grazie anche ad una proficua sinergia con la Croce Rossa Italiana, la Regione Lazio e, in particolare, con la Asl Roma 1. In un momento in cui appare sempre più importante e strategica la protezione sanitaria di tutta la popolazione, l'”Hub”, nel cuore di Roma, a Trastevere, attraverso la rete di prossimità ai più, ...