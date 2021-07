Amate reliquie

(Di lunedì 5 luglio 2021) Quesito demenziale. Del tipo molto in voga al tempo nostro, soprattutto nella nuvolaglia dei social. “Che differenza vi sia tra una scarpetta color prugna alla ‘Saint-Huberty’, dal nome dell’attrice che ne aveva lanciato il modello, calzata da Maria Antonietta il 16 ottobre 1793 mentre si avviava alla ghigliottina e il pene di Napoleone imperatore?”. Soluzione del dilemma: nessuna differenza. Perché sono diventati objects d’affection. Perduto il loro destino d’uso, diciamo la ragion d’essere, tanto la scarpetta di Maria Antonietta quanto l’augusto “pisello”, si sono trasfigurati in. Oggetti di spasmodico collezionismo. Sembra che l’ex regina Maria ...

