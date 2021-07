Allarme cinghiali, arriva il flash mob per dire 'stop' (Di lunedì 5 luglio 2021) Emergenza cinghiali, 'la legge regionale delle Marche è all'avanguardia ma occorre renderla pienamente operativa'. È il messaggio che gli agricoltori lanceranno giovedì 8 luglio davanti a palazzo ... Leggi su anconatoday (Di lunedì 5 luglio 2021) Emergenza, 'la legge regionale delle Marche è all'avanguardia ma occorre renderla pienamente operativa'. È il messaggio che gli agricoltori lanceranno giovedì 8 luglio davanti a palazzo ...

Advertising

bassairpinia : Cinghiali, l’allarme degli Agronomi. Ilpresidente Ciro Picariello: “Servono strumenti più efficaci per proteggere l… - irpiniatimes1 : Cinghiali, l’allarme degli Agronomi. Picariello: “Servono strumenti più efficaci per proteggere le colture dagli at… - ptvtelenostra : CINGHIALI. L'ALLARME DEGLI AGRONOMI, PICARIELLO: “STRUMENTI PIU' EFFICACI PER PROTEGGERE LE COLTURE' -… - carseri : RT @InfoCilentoWeb: Allarme cinghiali: scatta la protesta degli agricoltori di Cilento e Diano - InfoCilentoWeb : Allarme cinghiali: scatta la protesta degli agricoltori di Cilento e Diano -