Wimbledon, il tabellone degli ottavi: Berrettini-Ivanska e Federer-Sonego (Di domenica 4 luglio 2021) Due italiani agli ottavi di finale di Wimbledon: Berrettini affronterà la sorpresa Ivanska mentre per Sonego sfida di lusso contro Roger Federer Si è chiusa una lunga ed intensa prima settimana di match a Wimbledon e nella giornata di sabato sono stati definiti gli ottavi di finale che si disputeranno da lunedì. L’Italia riporta nuovamente due tennisti tra i migliori 16 sull’erba dopo 66 anni (Pietrangeli-Merlo): Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego scenderanno in campo per la seconda settimana dello Slam. Il numero 1 ... Leggi su zon (Di domenica 4 luglio 2021) Due italiani aglidi finale diaffronterà la sorpresamentre persfida di lusso contro RogerSi è chiusa una lunga ed intensa prima settimana di match ae nella giornata di sabato sono stati definiti glidi finale che si disputeranno da lunedì. L’Italia riporta nuovamente due tennisti tra i migliori 16 sull’erba dopo 66 anni (Pietrangeli-Merlo): Matteoe Lorenzoscenderanno in campo per la seconda settimana dello Slam. Il numero 1 ...

Advertising

MarcoMacagnino5 : Stavo guardando il tabellone di #Wimbledon, dando per certo Djokovic in finale, mi sa che Berrettini ha veramente t… - MercRF : RT @SuperTennisTv: ?? #Wimbledon, si chiudono i match di terzo turno! Berrettini e Sonego passano in 3 set, avanzano anche Federer, Zverev… - Sportflash24 : #Wimbledon 2021, ecco il tabellone degli ottavi di finale del singolare maschile, dall'alto verso il basso:… - claudiagen : RT @SuperTennisTv: ?? #Wimbledon, si chiudono i match di terzo turno! Berrettini e Sonego passano in 3 set, avanzano anche Federer, Zverev… - SuperTennisTv : ?? #Wimbledon, si chiudono i match di terzo turno! Berrettini e Sonego passano in 3 set, avanzano anche Federer, Zv… -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon tabellone Emma, Novak, Matteo, Roger? Macché il sogno più grande è di Lorenzo! Il sogno più sogno del tabellone maschile non potrebbe identificarsi in Felix Auger Aliassime, ... a massimo, sull'erba più famosa dello sport ha toccato le semifinali a Wimbledon ma nel lontanissimo ...

Djokovic sempre favorito, Berrettini e Sonego a caccia della storia L'ultimo 'middle sunday' senza tennis nella storia di Wimbledon (dal 2022 si giocherà anche nella domenica di mezzo) è da sempre il momento per fare un ... Il tabellone maschile ? Sono rimasti in gara 16 ...

Wimbledon, day-3: i risultati del tabellone di singolare femminile oktennis Il terzo turno di Wimbledon: Kerber “Off” e Kerber “On” Il lunedì degli ottavi di Wimbledon vedrà affrontarsi Kerber e Gauff, la giocatrice più anziana e la più giovane rimaste in tabellone ...

Diario da Wimbledon: Sonego, verso Federer con fiducia Sin da quando il tabellone del singolare maschile di Wimbledon è stato pubblicato, Lorenzo Sonego aveva un orizzonte chiaro: l’ottavo di finale contro Roger Federer. Ebbene, il 26enne torinese ha ragg ...

Il sogno più sogno delmaschile non potrebbe identificarsi in Felix Auger Aliassime, ... a massimo, sull'erba più famosa dello sport ha toccato le semifinali ama nel lontanissimo ...L'ultimo 'middle sunday' senza tennis nella storia di(dal 2022 si giocherà anche nella domenica di mezzo) è da sempre il momento per fare un ... Ilmaschile ? Sono rimasti in gara 16 ...Il lunedì degli ottavi di Wimbledon vedrà affrontarsi Kerber e Gauff, la giocatrice più anziana e la più giovane rimaste in tabellone ...Sin da quando il tabellone del singolare maschile di Wimbledon è stato pubblicato, Lorenzo Sonego aveva un orizzonte chiaro: l’ottavo di finale contro Roger Federer. Ebbene, il 26enne torinese ha ragg ...