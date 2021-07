Ungheria: Malan, 'governo spieghi condanna a Orban e non a Paesi a favore utero in affitto (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Il governo spieghi perché ha sottoscritto con altri 16 Paesi Ue la dichiarazione contro la legge ungherese che impedisce ai minorenni l'accesso a qualsiasi contenuto che descriva comportamenti diversi dall'eterosessualità e se intende intraprendere analoghe iniziative nei confronti dei Paesi che consentono la pratica dell'utero in affitto. Lo chiede Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, in un'interrogazione al presidente del Consiglio, Mario Draghi. L'esponente azzurro ricorda che il premier, intervenendo al Senato lo scorso 23 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Ilperché ha sottoscritto con altri 16Ue la dichiarazione contro la legge ungherese che impedisce ai minorenni l'accesso a qualsiasi contenuto che descriva comportamenti diversi dall'eterosessualità e se intende intraprendere analoghe iniziative nei confronti deiche consentono la pratica dell'in. Lo chiede Lucio, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, in un'interrogazione al presidente del Consiglio, Mario Draghi. L'esponente azzurro ricorda che il premier, intervenendo al Senato lo scorso 23 ...

