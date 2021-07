Ultime Notizie Roma del 04-07-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 luglio 2021)dailynews radiogiornale e buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Conte firma la tregua con grillo e la mediazione Che punta a rilanciare Movimento 5 Stelle vita recinzioni ma a patto che restano fermi i principi fondamentali su cui si espresso con chiarezza dire di gelo dopo una cena Grillo Di Maio e Fico di ministro degli Esteri a mettere il momento molto delicato proprio per questo credo che si debba parlare pochissimo e lavorare per una soluzione comune sospeso la votazione per il direttivo ancora due giorni comitato dei 7 Big del Movimento per riscrivere le regole di statuto Carta dei Valori e codice etico rallenta la campagna ...