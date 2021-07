Tutto confermato: Pillon lascia la Triestina (Di domenica 4 luglio 2021) Come vi avevamo anticipato, si dividono le strade la Triestina e Pillon. Ecco il comunicato ufficiale: “Al termine dell’odierna riunione programmatica tra l’Amministratore Unico Mauro Milanese e lo staff tecnico della prima squadra, si è giunti a malincuore alla conclusione di non proseguire il rapporto di collaborazione con Giuseppe Pillon ed il suo staff. Nei prossimi giorni la società comunicherà la nuova conduzione tecnica della prima squadra. A Giuseppe Pillon e ai collaboratori, va il ringraziamento per il lavoro svolto per la causa alabardata e un sincero in bocca al lupo per il futuro, dentro e fuori dal ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Come vi avevamo anticipato, si dividono le strade la. Ecco il comunicato ufficiale: “Al termine dell’odierna riunione programmatica tra l’Amministratore Unico Mauro Milanese e lo staff tecnico della prima squadra, si è giunti a malincuore alla conclusione di non proseguire il rapporto di collaborazione con Giuseppeed il suo staff. Nei prossimi giorni la società comunicherà la nuova conduzione tecnica della prima squadra. A Giuseppee ai collaboratori, va il ringraziamento per il lavoro svolto per la causa alabardata e un sincero in bocca al lupo per il futuro, dentro e fuori dal ...

Advertising

PaoloSagarriga : RT @FitCisl: Confermato martedì 6 luglio lo sciopero generale di tutto il personale del trasporto aereo che si fermerà per l'intera giornat… - poisbordnew : @disinformatico @PanDemonio68 @YouTube Paolo non ha mai tempo da perdere, fa sempre tutto molto rapidamente, spesso… - V_Inadeguato : Questo mi ha confermato una volta di più che per ridere bisogna avere: - arguzia: devi essere propenso a ridere di… - ClaudioCapozucc : RT @FitCisl: Confermato martedì 6 luglio lo sciopero generale di tutto il personale del trasporto aereo che si fermerà per l'intera giornat… - ItmwoI : @hobitaehyun tw // weight amo scusa se rispondo ora ma stavo in mare anyway ... tutto è partito da questo, inizial… -