Tifosi inglesi a una bambina tedesca: «Piangi piccola nazista». Un altro supporter avvia una raccolta fondi: «Non siamo tutti orribili» (Di domenica 4 luglio 2021) Un gesto per dimostrare che no, «non siamo tutti così orribili». Così il tifoso inglese Joel Hughes ha motivato la raccolta fondi organizzata per la bambina tedesca ripresa in lacrime dopo la sconfitta della Germania contro l’Inghilterra negli ottavi di finale degli Europei di calcio. Le immagini della piccola, affranta per l’uscita dalla competizione della sua squadra del cuore, avevano fatto il giro del web e attirato la cattiveria di molti Tifosi inglesi. «Piangi piccola ... Leggi su open.online (Di domenica 4 luglio 2021) Un gesto per dimostrare che no, «noncosì». Così il tifoso inglese Joel Hughes ha motivato laorganizzata per laripresa in lacrime dopo la sconfitta della Germania contro l’Inghilterra negli ottavi di finale degli Europei di calcio. Le immagini della, affranta per l’uscita dalla competizione della sua squadra del cuore, avevano fatto il giro del web e attirato la cattiveria di molti. «...

Advertising

repubblica : Variante Delta: 'Hanno aggirato la quarantena', allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio - NicolaPorro : ?? La prossima mossa di #Conte, il pasticcio sui tifosi inglesi, i grossi guai del Corriere. Questo e altro nella… - officialmaz : #Klopp e i tifosi inglesi. Prima di #InghilterraGermania. Se non è un fake è il video dell'anno. #ENGGER - vercIerc : Ma se arriviamo in finale di euro con i tifosi inglesi mi verrà una sincope - beatlebum_ : nulla mi da più fastidio dei tifosi inglesi, in qualsiasi sport. sono insopportabili mi dispiace -