Thiago Motta allo Spezia: sarà 2-7-2? (Di domenica 4 luglio 2021) Manca solo l'ufficialità, ma Thiago Motta è pronto a diventare il nuovo allenatore dello Spezia. E' stato scelto come sostituto di Vincenzo Italiano dopo l'accordo del tecnico con la Fiorentina. Si tratta di una mossa un pò azzardata dello Spezia, ma che potrebbe portare anche tante soddisfazioni. L'ex centrocampista è un allenatore giovane che deve dimostrare ancora tanto, ma si è già messo in mostra grazie a nuove idee. sarà l'occasione del 9 dopo l'esperienza negativa sulla panchina del Genoa. L'intenzione è quella di disputare tutta la stagione e mettersi in mostra come un tecnico rivoluzionario.

