The Elder Scrolls IV Oblivion, la Città Imperiale ricreata magnificamente con Unreal Engine V (Di domenica 4 luglio 2021) L'Unreal Engine 5 promette di essere un vero gioiello di motore grafico per la nuova generazione e potrebbe anche diventare uno degli strumenti più importanti per la realizzazione di remaster HD. Un esempio di questa prospettiva ci è stato regalato dall'utente di Youtube Greg Coulthard il quale, grazie al possesso dell'Unreal Engine V in early access, è riuscito a ricreare l'intera Città Imperiale di Elder Scrolls IV Oblivion, nel nuovo motore grafico. L'operazione è stata, sulla carta, molto semplice, in quanto è bastato importare gli ...

Ultime Notizie dalla rete : The Elder Fable 4 sarà spensierato, 'british' e disponibile prima di Elder Scrolls VI, parola di Phil Spencer Insieme a questa piccola conferma, Spencer è riuscito perfino a darci un piccolo indizio sulla data d'uscita di Fable, usando come base The Elder Scrolls 6 . Entrambi i titoli sono stati mostrati al ...

Oblivion ricreato in Unreal Engine 5 è vera next - gen Unreal Engine 5 ha tutte le carte in regola per condurre i giocatori nella vera next - gen, e l'utilizzo della versione in early access applicata a The Elder Scrolls IV Oblivion non fa che testimoniarlo ancora una volta. Il nuovo engine della software house di Fortnite sarà valorizzato da una lunga serie di feature, mostrate dalla stessa Epic ...

The Elder Scrolls Online: Blackwood - La recensione IGN ITALY Fable 4 sarà spensierato, "british" e disponibile prima di Elder Scrolls VI, parola di Phil Spencer Phil Spencer ha confermato che il prossimo capitolo della serie Fable rispetterà tutti i canoni e i toni classici della serie e che il titolo sarà disponibile prima di Elder Scrolls VI.

Il nuovo Fable sarà british e spensierato, uscirà prima di The Elder Scrolls 6 Phil Spencer, capo di Xbox, è tornato a parlare del nuovo capitolo di Fable in sviluppo presso Playground Games. Intervistato durante il podcast di IGN Unlocked per parlare di The Elder Scrolls 6 e Av ...

