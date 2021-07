Rugani | «Futuro? Tornerò alla Juve per la preparazione poi vedremo»

(Di domenica 4 luglio 2021): «a Torino. Sarei felice di restarentus». Le dichiarazioni del difensore bianconero Danieleha parlato a TMW a margine di un torneo di paddle che sta svolgendo a Forte dei Marmi. Rientratontus dopo il prestito al Cagliari, il difensore ha parlato anche del suo. ITALIA – «Visto il percorso fatto in questi anni penso che abbia tutte le carte in regola per vincere l’Europeo. La squadra è forte, il gruppo è unito e si vede. Ce lo auguriamo tutti». SPINAZZOLA – «È un amico. E’ un giocatore che stava facendo ...

RUGANI: "Futuro? Ne sto parlando con la s

Danieleè tornato alla Juventus dopo una stagione in prestito da Rennes e Cagliari . Del suoha parlato l'agente del classe '94, Davide Torchia , a Radio Sportiva : 'La Juventus se volesse ...Reduce da una stagione in prestito al Rennes e poi al Cagliari, Daniele Rugani, difensore centrale classe 1994 della Juventus, parla, intervistato dai colleghi di "TMW", del suo ...