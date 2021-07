Roberta di Padua single o fidanzata? Dopo Uomini e Donne e Riccardo la verità della dama (Di domenica 4 luglio 2021) Roberta Di Padua ha un nuovo amore? La dama di Cassino Dopo la fine delle sua tumultuosa relazione con Riccardo Guarnieri ha ritrovato la serenità. Uomini e Donne, la dama di Cassino attaccata da tanta gente Roberta Di Padua è stata uno dei volti più chiacchierati dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La dama, schietta e diretta non si nasconde mai dietro ad un dito, va sempre dritta la sodo. Questa sua sincerità le ha fatto acquisire consensi, ma questo suo modo ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021)Diha un nuovo amore? Ladi Cassinola fine delle sua tumultuosa relazione conGuarnieri ha ritrovato la serenità., ladi Cassino attaccata da tanta genteDiè stata uno dei volti più chiacchierati dell’ultima stagione di. La, schietta e diretta non si nasconde mai dietro ad un dito, va sempre dritta la sodo. Questa sua sincerità le ha fatto acquisire consensi, ma questo suo modo ...

