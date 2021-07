Prova a rubargli la Lamborghini, El Shaarawy lo picchia: viene denunciato dal ladro! (Di domenica 4 luglio 2021) Stephan El Shaarawy finisce nei guai. L’attaccante della Roma – riporta Il Corriere della Sera – è finito nel registro degli indagati dalle forze per dell’ordine per aver picchiato un ladro, sorpreso mentre Provava a derubare la sua auto, una Lamborghini. El Shaarawy indagato per aver picchiato un ladro Il fatto risale allo scorso 12 febbraio, quando il calciatore giallorosso si trovava ospite a casa di Alessio Cerci. I due pare stessero giocando alla Playstation quando il Faraone ha visto dalla finestra il ladro, un 30enne cileno, mentre rompeva un vetro e Provava ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 luglio 2021) Stephan Elfinisce nei guai. L’attaccante della Roma – riporta Il Corriere della Sera – è finito nel registro degli indagati dalle forze per dell’ordine per averto un ladro, sorpreso mentreva a derubare la sua auto, una. Elindagato per averto un ladro Il fatto risale allo scorso 12 febbraio, quando il calciatore giallorosso si trovava ospite a casa di Alessio Cerci. I due pare stessero giocando alla Playstation quando il Faraone ha visto dalla finestra il ladro, un 30enne cileno, mentre rompeva un vetro eva ...

Advertising

infoitsport : El Shaarawy picchia ladro che prova a rubargli l’auto: indagato per lesioni - MatteoCassol : Mio su MOW ???? È dura la vita, in Italia, per chi prova a difendersi da qualche aggressore o da qualche ladro. L’ha… - PianetaMilan : #ElShaarawy picchia ladro che prova a rubargli l’auto: indagato per lesioni - Paola06102138 : RT @claudio_2022: Stephan el Shaarawy sotto inchiesta: il ladro cileno prova a rubargli la Lamborghini, lui reagisce e ora rischia grosso.… - Giovailguerrie1 : RT @GeMa7799: Stephan el Shaarawy sotto inchiesta: il ladro cileno prova a rubargli la Lamborghini, lui reagisce e ora rischia grosso...?????? -