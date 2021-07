Papa Francesco operato per cinque ore al colon | «Ha reagito bene» Laparoscopia | poi intervento ?a cielo aperto?

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ieri a mezzogiorno, sotto una cappa d?afa micidiale, i gruppi dei fedeli radunati in piazza San Pietro per vederenon hanno notato nulla di strano. Bergoglio ha sorriso, salutato...

era entrato nel pomeriggio al Gemelli ' per essere sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del sigma'. Sergio Alfieri, 54 anni, ...Stando a quanto si apprende da fonti dell'ospedale, la degenza didurerà almeno cinque giorni. Sotto al Policlinico le postazioni di numerose TV, italiane e straniere, insieme a molti ...Il Pontefice é stato sottoposto in serata all'operazione chirurgica programmata per stenosi diverticolare del sigma ...Operazione programmata per Papa Francesco. Il bollettino del Vaticano, firmato da Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, ha colto tutti di sorpresa, soprattutto perché il Papa, du ...