Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico programmato (Di domenica 4 luglio 2021) Nel primo pomeriggio di domenica . Il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni ha fatto sapere che l’intervento riguarda una «stenosi diverticolare sintomatica del colon», Leggi su ilpost (Di domenica 4 luglio 2021) Nel primo pomeriggio di domenica . Il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni ha fatto sapere che l’riguarda una «stenosi diverticolare sintomatica del colon»,

Advertising

TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - Corriere : Papa Francesco ricoverato al Gemelli per sottoporsi a un intervento chirurgico - stefanovisaggio : RT @ImagewareAgency: @PGelsinger incontra Papa Francesco, Mario Draghi, Vittorio Colao, Giancarlo Giorgetti “Io non penso che la tecnologia… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico -