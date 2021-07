Milano: nella notte 17enne aggredito in piazzale Cadorna, usate catene (Di domenica 4 luglio 2021) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - La notte scorsa poco dopo la mezzanotte un 17enne è stato pestato dal branco in piazzale Luigi Cadorna, a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato aggredito da più persone, che probabilmente hanno usato anche delle catene per ferirlo: il ragazzo, ricoverato al Fatebenefratelli in codice giallo, ha riportato contusioni cranio-facciali e ferite al volto. Indaga la polizia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021), 4 lug. (Adnkronos) - Lascorsa poco dopo la mezzaunè stato pestato dal branco inLuigi, a. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe statoda più persone, che probabilmente hanno usato anche delleper ferirlo: il ragazzo, ricoverato al Fatebenefratelli in codice giallo, ha riportato contusioni cranio-facciali e ferite al volto. Indaga la polizia.

