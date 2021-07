Migranti: in Francia soccorsi in 78, tentavano di raggiungere l’Inghilterra (Di domenica 4 luglio 2021) Parigi, 4 lug. (Adnkronos) – Salvati 78 Migranti che dalla Francia cercavano di raggiungere l’Inghilettera. Lo riferisce in una nota la Prefettura di La Manica. Questa mattina sono stati salvati dalla guardia costiera francese 35 Migranti (tra cui 5 donne donne e 6 bambini) che si trovavano in difficoltà. Sono stati trasportati nel porto di Calais verso le 10. Successivamente sono stati soccorsi altri 43 Migranti che sono stati poi portati al porto di Boulogne-sur-Mer. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) Parigi, 4 lug. (Adnkronos) – Salvati 78che dallacercavano dil’Inghilettera. Lo riferisce in una nota la Prefettura di La Manica. Questa mattina sono stati salvati dalla guardia costiera francese 35(tra cui 5 donne donne e 6 bambini) che si trovavano in difficoltà. Sono stati trasportati nel porto di Calais verso le 10. Successivamente sono statialtri 43che sono stati poi portati al porto di Boulogne-sur-Mer. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

