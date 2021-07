Marijuana pronta per essere spacciata e oltre 5000 mila euro nascosti in campagna, arrestato 36enne (Di domenica 4 luglio 2021) Vibo Valentia: i Carabinieri hanno arrestato un 36enne disoccupato con precedenti di polizia alle spalle Nell’ambito di una serie di controlli antidroga predisposti su tutto il territorio e coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, i Carabinieri della Stazione di Filadelfia, coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile, da quelli del nucleo Cinofili e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno arrestato Gianfranco Mancari, 36 anni, disoccupato con precedenti di polizia alle spalle, residente a Filadelfia. Nel corso di una perquisizione all’interno di un fondo agricolo in uso ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Vibo Valentia: i Carabinieri hannoundisoccupato con precedenti di polizia alle spalle Nell’ambito di una serie di controlli antidroga predisposti su tutto il territorio e coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, i Carabinieri della Stazione di Filadelfia, coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile, da quelli del nucleo Cinofili e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hannoGianfranco Mancari, 36 anni, disoccupato con precedenti di polizia alle spalle, residente a Filadelfia. Nel corso di una perquisizione all’interno di un fondo agricolo in uso ...

Advertising

CN24_tv : “Beccato” con marijuana pronta per essere spacciata e più di 5mila euro, arrestato #Fildaldefia… - LaCnews24 : Corigliano Rossano, marijuana in casa pronta per essere venduta: 31enne in manette #calabrianotizie #newscalabria - GruppoIeC : Corigliano Rossano: marijuana in casa pronta per lo smercio, 31enne in manette - - rtavideotaro : Pusher della Valtaro fermato ed arrestato dai carabinieri della Compagnia di Borgotaro. In auto aveva una busta, co… -